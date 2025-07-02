В Венгрии после завершения опроса относительно членства Украины в Евросоюзе запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника премьер-министра Виктора Орбана лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра сравнивают с президентом Украины Владимиром Зеленским и изображают обоих марионетками.

Об этом сообщили журналисты портала 444 Нu.

В публичном пространстве появились плакаты со слоганом "похожи как два яйца", где карикатурно изображены Зеленский и лидер оппозиционной партии "Тиса" Мадьяр.

В сопроводительном тексте ролика говорится, что Мадьяр и Зеленский "похожи как две капли воды", в частности тем, что любят сцену.

"Но у них есть еще кое-что общее - их хозяева. По их просьбе Зеленский втягивает Европу в войну. Венгерский Зеленский выступает за то, чтобы дать Украине присоединиться к ЕС. Оба Зеленских хорошие актеры. Но это не театр, это реальность. В таких ситуациях, как сейчас, нам не нужны клоуны", - говорится в ролике.

В Венгрии появились новые плакаты. Скриншот

Напомним, венгерская власть заявила, что в консультативном референдуме о присоединении Украины к ЕС 95% выступили против этого. Орбан уже сообщил, что Венгрия заблокировала процесс вступления Украины в Европейский союз.

Ранее в прессе писали, что Венгрия единственная выступает против начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.