Сотрудники патрульной полиции Львова попытались выгородить попавшего в аварию пьяного таможенника и оформили устроенное им ДТП на совершенно постороннего человека.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале журналист Виталий Глагола.

По данным журналиста, инцидент произошёл еще 24 июня, накануне Дня таможенника, который отмечается 25 июня.

"Главный государственный инспектор Волынской таможни Владимир Багрий бухим врезался в отбойник. На видео сразу после ДТП таможенник в служебной форме таможни валяется в салоне рядом с бутылкой Jameson (бренд ирландского виски - Ред.). Он едва говорит и не реагирует на вопросы", – рассказал Глагола.

После аварии в таможне заявили, что Багрий во время ДТП находился на больничном. Однако на видео заметно, что за рулем он сидит в служебной форме и сильно пьян.

Как добавил Глагола, патрульные оформили ДТП на человека, которого даже не было на месте аварии, в протоколе они указали, что за рулём был водитель жены Багрия. По его информации, полицейских уволили, а начальника их подразделения понизили в должности. Делом о служебном подлоге уже занимается Госбюро расследований.

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