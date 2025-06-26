Во Львовской области на трассе Киев - Чоп возле села Красов полицейские сбили подростка на "зебре".

Видео об этом сперва появилось в местных пабликах. На нем видно, как машина с мигалками, не сбавляя скорости, мчится через переход и задевает парня, тот падает, но поднимается.

Полицейская машина тем временем едет дальше. Остановилась ли она - из видео непонятно.

Затем инцидент признала полиция. Он произошел на трассе Киев - Чоп возле села Красов. Начато служебное расследование.

"Сегодня, возле села Красов Львовской области на автодороге Киев - Чоп произошло ДТП с участием служебного автомобиля и несовершеннолетнего пешехода. Скорая помощь госпитализировала пострадавшего. На месте происшествия работают следователи", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области полицейская засмотрелась в телефон и сбила ребёнка на пешеходном переходе. По словам мамы пострадавшей девочки, после инцидента полицейская не вызвала ни скорую, ни полицию, а пересела на пассажирское сиденье.

Ранее в Днепре судья на мотоцикле сбил насмерть человека.