Сегодня утром в Днепре судья на мотоцикле сбил насмерть человека. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту смертельного ДТП, которое произошло утром 23 мая в городе Днепр", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, судья одного из районных судов, находясь за рулем мотоцикла, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном для этого месте. В результате столкновения пешеход погиб на месте от полученных травм.

Предварительно установлено, что судья районного суда был трезв.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека.

Напомним, в Одесской области полицейская засмотрелась в телефон и сбила ребёнка на пешеходном переходе. По словам мамы пострадавшей девочки, после инцидента полицейская не вызвала ни скорую, ни полицию, а пересела на пассажирское сиденье.

Ранее мы писали, что в Винницкой области авто влетело в микроавтобус. Погибли три человека.