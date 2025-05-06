В дорожно-транспортном происшествии в Италии погибла украинская беженка.

Об этом сообщает итальянская газета Il Messagero.

Заявляется, что 21-летняя Карина Рыжкова каталась на арендованном Porsche 911 вместе со своим 22-летним женихом и 21-летней подругой. На скорости более 250 километров в час авто врезалось в дерево.

В авто никто не выжил. Фото: x.com/francoscarsell2

Карина, родившаяся в Украине, после начала войны переехала в Италию и жила в Торкьяроло, работая в местном баре. Вместе с ней погибли ее 22-летний жених Луиджи Перруччо и 21-летняя подруга Сара Капилунга.

Ранее мы рассказывали, что недавно в Польше под Варшавой перевернулся пассажирский автобус с украинцами. На трассе по направлению в сторону аэропорта Шопена водитель автобуса потерял управление на повороте, после чего влетел в ограждение. Автобус перевернулся и врезался в столб, из 26 пассажиров пострадали 17 человек.

А перед этим под Винницей авто влетело в микроавтобус. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте, двое пассажиров микроавтобуса 27 и 54 лет умерли во время оказания медицинской помощи. Еще восемь пассажиров микроавтобуса получили травмы.