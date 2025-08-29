В Киеве на перекрестке столкнулись Renault и служебный Mitsubishi с включенными проблесковыми маячками. От удара служебный автомобиль перевернулся. Погиб полицейский.

Об этом сообщает полиция Киева.

"Сегодня около 9:10 на перекрестке улиц Ивана Федорова и улицы Каземира Малевича произошло столкновение автомобиля Renault со служебным автомобилем Mitsubishi, который двигался с включенными проблесковыми маячками, в результате чего транспортное средство перевернулось", - говорится в сообщении.

За рулем Mitsubishi находился правоохранитель от полученных травм он погиб на месте. Еще три человека получили ранения, сейчас их состояние оценивают как стабильное.

На месте происшествия работают сотрудники полиции Киева, сотрудники ДБР и медики. По данному факту руководством столичной полиции назначено служебное расследование.

