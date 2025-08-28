Смертельное ДТП с участием автобуса MAN и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошло возле села Хмелевое Новоукраинского района Кировоградской области. Погибли шесть человек, среди них ребенок. Еще 6 – травмированы, их госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает полиция и ГСЧС.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 02:00 на автодороге М-30 с сообщением Стрый-Умань-Днепр-Изварино вблизи с. Рассохватка. В результате происшествия погибли шесть человек, среди которых ребенок. По этому факту начато уголовное производство", - говорится в сообщении полиции.

По предварительным данным установлено, что произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter с автобусом MAN.

В результате происшествия водитель автобуса МAN и пять пассажиров микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, среди которых ребенок, погибли на месте. Еще шесть пассажиров, среди которых ребенок, получили травмы, они доставлены в медицинское учреждение.

