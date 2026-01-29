Мэр Вознесенска Евгений Величко попал в ДТП, в котором погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской области на своей странице в Facebook.

По данным спасателей, вчера днем на трассе в Кировоградской области столкнулись два авто, в результате одна женщина получила ранения, а мужчина погиб.

"Возле с. Пушковое Побужской громады Голованивского района произошла авария. Прибыв по вызову, спасатели с помощью электроинструмента провели деблокирование травмированной женщины 1977 года рождения из поврежденного в результате ДТП легкового автомобиля. Другой участник ДТП — мужчина 1986 года рождения, к сожалению, погиб", - говорится в публикации.

Горсовет Вознесенска сообщил, что около 16:00 во время служебной командировки мэр Евгений Величко стал участником трагической аварии.

По предварительной информации, причиной происшествия стали неблагоприятные погодные условия.

По информации николаевских СМИ, Величко задержала полиция и вручила подозрение в нарушении ПДД.

Также, по данным журналистов, в 2021 году Евгений Величко уже был фигурантом аварии. Его авто столкнулось с пассажирским автобусом, правда, пустым. Авто Величко врезалось в автобус, он получил травмы. Величко объяснил, что солнце ослепило ему глаза при повороте.

Напомним, в ночь с 25 на 26 мая в Киеве на блокпосту судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца. Позже выяснилось, что он ехал на красный свет.

Затем Высший совет правосудия (ВСП) уволил Тандыра, который, на тот момент, уже находился под следствием.

Недавно стало известно, что Тандыр получит €2100 компенсации за содержание под стражей без определения залога, что нарушило европейские стандарты свободы и безопасности, а также ещё €250 на судебные издержки, которые ему должна выплатить Украина.