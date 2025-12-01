В Карловке Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием сотрудника полиции, в результате которого погибли 17-летние сестры. Авария случилась вечером 30 ноября.

Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

"Вечером 30 ноября в г. Карловка сотрудник полиции за рулем собственного автомобиля Hyundai Tucson совершил наезд на двух 17-летних сестер, которые шли по обочине дороги. От полученных травм оба ребенка скончались на месте происшествия. Правоохранитель с места ДТП скрылся, но вскоре вернулся. По предварительным данным, мужчина имел признаки алкогольного опьянения. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - сказано в публикации.

В связи с с ДТП начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких человек). Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с запретом управлять транспортными средствами на срок от семи до десяти лет.

Машина виновника ДТП

В начале ноября под Ивано-Франковском судья на Lexus насмерть сбила человека.

А в октябре в Одессе пьяный полковник Вооруженных сил Украины насмерть сбил пенсионерку.