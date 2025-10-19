В Одессе пьяный полковник Вооруженных сил Украины насмерть сбил пенсионерку.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, ДТП произошло сегодня, около 9 часов утра, в городе Беляевка.

Предварительно установлено, что 44-летний водитель автомобиля "Шкода", не справившись с управлением, наехал на 67-летнюю женщину, которая шла по обочине, после чего врезался в придорожное ограждение, и транспортное средство перевернулось.

В полиции не раскрывают личность водителя. Однако, по данным СМИ, им оказался полковник оперативного отдела ОТГ "Одесса" Дмитрий И.

Сообщается, что водитель был задержан, а проверка показала, что он был пьян.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели человека.

Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с запретом управлять транспортными средствами на такой же период.

Ранее мы сообщали, что в Обухове Киевской области пьяный водитель микроавтобуса сбил двух девушек, которые шли по тротуару.

А в Тернополе пьяный военком за рулём "Шкоды" устроил множественное ДТП, пытаясь скрыться от полиции.