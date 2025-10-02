В Обухове Киевской области пьяный водитель на микроавтобусе сбил двух девушек, которое шли по тротуару.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуя кадры с уличной камеры видеонаблюдения.

Пострадавшие двигались в одну сторону с нарушителем. На записи видно зелёный автомобиль, совершающий резкий поворот со встречной полосы, что приводит к его опрокидыванию. В этот момент транспортноесредство достигает пешеходной зоны. После падения на левый бок, микроавтобус ударяется в припаркованный белый легковой автомобиль и разворачивается на 180 градусов.

В какой-то момент девушки, не заметившие опасности, оказываются под крышей микроавтобуса, но в последний момент машину отбрасывает к дороге, где она снова становится на колёса. Мужчина, комментирующий видео, говорит, что пешеходов спасла ветка дерева.

Пострадавшие госпитализированы. Официальной информации пока не было.

