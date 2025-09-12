Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины попал в ДТП в Ивано-Франковской области на служебном автомобиле.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Авария произошла между селами Волчатычи и Помонята, где сотрудник НАБУ столкнулся с грузовиком.

Предварительно установлено, что около 19:00 произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, который согласно техпаспорту находится в собственности Национального антикоррупционного бюро.

В результате столкновения водитель грузовика получил тяжёлые травмы. Его госпитализировали в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу, где врачи сейчас оказывают ему неотложную помощь. Детектив НАБУ получил ушибы и лёгкие повреждения и также находится в больнице.

В связи с ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия: опрашивают свидетелей, изымают вещественные доказательства.

Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская прокуратура.

По данным местных телеграм-каналов, детектив мчался на скорости 200 км/ч и вылетел на встречную полосу. Такжи каналы пишут, что водителю грузовика, с которым правоохранитель столкнулся на встречке, ампутировали ногу. При этом в машине детектива нашли фальшивые удостоверения МВД и СБУ, а сам он пытался замять дело с помощью коллег.

Официально эта информация не подтверждалась.

Ранее мы сообщали о гибели в ДТП народного депутата от партии "Голос" Ярослава Рущишина. Он находился за рулём мотоцикла, не справился с управлением и столкнулся с другим транспортным средством. Рущишин скончался во время госпитализации.

А в конце августа в Киеве на перекрёстке столкнулись Renault и служебный Mitsubishi с включёнными проблесковыми маячками. От удара служебный автомобиль перевернулся. Тогда погиб полицейский.