В Тернополе пьяный служащий ТЦК за рулём "Шкоды" совершил множественное ДТП, пытаясь уйти от полиции.

Об этом сообщает областное управление правоохранителей, публикуя кадры задержания.

На кадрах посреди многополосной австомагистрали легковой автомобиль серого цвета, выехал на встречную полосу и упёрся в остановившуюся перед ним фуру. Начав здавать назад, нарушитель врезался в одну из машин с мигалками, осуществлявших преследование.

После этого водитель "Шкоды" снова поехал вперёд, попытавшись объехать остановившиеся на трассе машины с правой стороны, но оказался заблокирован. Военком опять начал сдавать задним ходом, попутно наехав на ногу одному из патрульных, которые прыгали к двери водителя в попытках её открыть.

В конечном итоге, двигаясь задним ходом, нарушитель врезался в грузовик, остановившейся в правой полосе. Полицейским удалось открыть дверь "Шкоды" и выволочь военкома на асфальт.

"Полицейские задержали нарушителя и доставили его в Тернопольское райуправление для выяснения обстоятельств. Им оказался 31-летний работник ТЦК и СП одного из районов области", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что за несколько часов до привлечения внимания правоохранителей военком успел совершить два ДТП.

