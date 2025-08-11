Государственное бюро расследований сообщило о подозрении правоохранительнице, которая еще в январе сбила насмерть мужчину в Черкассах.

"Сотрудники ГБР во взаимодействии с ДВБ Нацполиции сообщили о подозрении старшей инспекторке сектора районного отдела правоохранительного органа Черкасской области, по вине которой произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.

Старший инспектор ехала по городу в темное время суток с превышением разрешенной скорости и сбила мужчину 1958 года рождения, который пьяным переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия. Сама она была трезвой.

Почему подозрение вручили только полгода спустя, не уточняется.

Правоохранительнице грозит срок до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в июле в Киеве сотрудник органов прокуратуры сбил женщину в пешеходной зоне на улице Большой Васильковской и скрылся с места происшествия. Женщина умерла в больнице. Водителя задержали.

Ранее в Днепре судья одного из районных судов на мотоцикле сбил насмерть человека, переходившего дорогу в неустановленном для этого месте.