На трассе Мукачево-Ужгород судья на Lexus сбила насмерть человека. Ей уже объявлено подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По информации, инцидент произошел близ поселка Фрага.

Судья Подгаецкого районного суда Тернопольской области, находившаяся за рулем Lexus UX 250h не стала снижать скорость у пешеходного перехода и наехала на двух человек, переходивших дорогу в этом месте.

Один пострадавший получил травмы, другой скончался на месте. Судье грозит до 8 лет лишения свободы.

