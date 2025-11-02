В воскресенье, 2 ноября, в Украине идет 1348-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 2 ноября

10:12 В районе Славянска, Краматорска и Дружковки пропал свет, пишут местные паблики.

9:05 Ночью дроны атаковали несколько электроподстанций на территории "ЛНР", сообщают местные СМИ.

Во многих районах пропал свет, но к утру часть потребителей и социальных объектов подключили по резервным схемам. Возможны перебои в подаче воды из-за отключения водонасосных станций.

8:39 После вчерашнего удара в Днепропетровской области нашли ещё двух погибших - мальчиков 11 и 14 лет.

Они погибли в Самарском районе.

8:24 После ракетных ударов по Запорожью в городе пропал свет почти у 60 тысяч домохозяйств, сообщила ОВА.

Также пострадал жилой сектор.

8:13 В Одесской области погибли два человека после удара беспилотников.

Прилёт был по стоянке грузового транспорта.

Паблики сообщали о взрывах в районе Измаила.

8:08 В Туапсе дроны повредили танкер и нефтеналивной терминал.

Об этом заявил оперативный штаб Краснодарского края.

По данным российского минобороны, 39 дронов сбили над акваторией Черного моря, еще 32 - над Краснодарским краем, 26 - над Крымом, три - над Азовским морем.