В воскресенье, 2 ноября, в Украине идет 1348-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 2 ноября
10:12 В районе Славянска, Краматорска и Дружковки пропал свет, пишут местные паблики.
9:05 Ночью дроны атаковали несколько электроподстанций на территории "ЛНР", сообщают местные СМИ.
Во многих районах пропал свет, но к утру часть потребителей и социальных объектов подключили по резервным схемам. Возможны перебои в подаче воды из-за отключения водонасосных станций.
8:39 После вчерашнего удара в Днепропетровской области нашли ещё двух погибших - мальчиков 11 и 14 лет.
Они погибли в Самарском районе.
8:24 После ракетных ударов по Запорожью в городе пропал свет почти у 60 тысяч домохозяйств, сообщила ОВА.
Также пострадал жилой сектор.
8:13 В Одесской области погибли два человека после удара беспилотников.
Прилёт был по стоянке грузового транспорта.
Паблики сообщали о взрывах в районе Измаила.
8:08 В Туапсе дроны повредили танкер и нефтеналивной терминал.
Об этом заявил оперативный штаб Краснодарского края.
По данным российского минобороны, 39 дронов сбили над акваторией Черного моря, еще 32 - над Краснодарским краем, 26 - над Крымом, три - над Азовским морем.