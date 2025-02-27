Заместитель начальника Херсонской областной военной администрации вчера насмерть сбил 50-летнего велосипедиста.

Об этом сообщает полиция области.

По ее информации, ДТП произошло в Посаде-Покровском. Замначальника Херсонской ОВА за рулем Renault Megan совершил наезд на 50-летнего мужчину на велосипеде, который совершил выезд со второстепенной дороги и пересекал проезжую часть.

В результате происшествия мужчина на велосипеде получил травмы, не совместимые с жизнью.

"На месте ДТП работают следователи областного главка полиции. Автомобиль изъят и помещен на арестплощадку", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщают, что в настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств, в том числе скорости движения автомобиля в момент столкновения.

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