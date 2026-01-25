Вблизи Львова в ДТП погиб народный депутат от партии "Слуга народа" Орест Саламаха.

Сначала об этом сообщили СМИ, а позже гибель нардепа подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"В результате ДТП погиб наш коллега, отец троих детей Орест Саламаха. Трагическое событие произошло сегодня, в тёмное время суток, на оживленном участке дороги возле Львова. Врачи до последнего боролись за жизнь Ореста", – написал Арахамия в своем телеграм-канале.

Паблики пишут, что Саламаха попал в аварию, управляя квадроциклом. Депутата госпитализировали, однако он умер в городской больнице. По предварительной информации, двигаясь в сторону Львова, квадроцикл выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с маршруткой.

Фото с места ДТП опубликовали местные телеграм-каналы.

Напомним, недавно умер депутат от "Слуги народа" Александр Кабанов.

Ранее на западе Украины погиб нардеп от "Голоса" Ярослав Рущишин, разбившись на мотоцикле.

Также мы сообщали, что на Волыни в ДТП погиб известный "киборг", воевавший за Донецкий аэропорт.

