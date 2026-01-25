На Львовщине погиб в ДТП "слуга народа" Орест Саламаха
Вблизи Львова в ДТП погиб народный депутат от партии "Слуга народа" Орест Саламаха.
Сначала об этом сообщили СМИ, а позже гибель нардепа подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"В результате ДТП погиб наш коллега, отец троих детей Орест Саламаха. Трагическое событие произошло сегодня, в тёмное время суток, на оживленном участке дороги возле Львова. Врачи до последнего боролись за жизнь Ореста", – написал Арахамия в своем телеграм-канале.
Паблики пишут, что Саламаха попал в аварию, управляя квадроциклом. Депутата госпитализировали, однако он умер в городской больнице. По предварительной информации, двигаясь в сторону Львова, квадроцикл выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с маршруткой.
Фото с места ДТП опубликовали местные телеграм-каналы.
Напомним, недавно умер депутат от "Слуги народа" Александр Кабанов.
Ранее на западе Украины погиб нардеп от "Голоса" Ярослав Рущишин, разбившись на мотоцикле.
Также мы сообщали, что на Волыни в ДТП погиб известный "киборг", воевавший за Донецкий аэропорт.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.