Бывший судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр, сбивший насмерть военнослужащего Национальной гвардии на блокпосту, получит компенсацию за содержание под стражей.

Об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека.

Как выяснилось, содержание под стражей без определения залога нарушило европейские стандарты свободы и безопасности.

ЕСПЧ признал, что украинские суды продлевали судье содержание под стражей, ссылаясь на гипотетические риски бегства, давления на свидетелей или препятствованич правосудию, однако доказательств этому не было.

В результате Тандыру, который находится в изоляторе более 2,5 года, присудили €2100 компенсации и ещё €250 на судебные издержки, которые должна выплатить Украина.

Напомним, в ночь с 25 на 26 мая в Киеве на блокпосту Тандыр сбил насмерть нацгвардейца. Позже выяснилось, что он ехал на красный свет.

Затем Высший совет правосудия (ВСП) уволил Алексея Тандыра, который, на тот момент, уже находился под следствием.

