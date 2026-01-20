В последние дни в соцсетях обрушилась волна критики на духоподьемную песню Тины Кароль со словами о том, что даже если нет света и тепла, у украинцев "есть добро", а зло будет побеждено. Волна была настолько большая, что певице пришлось извиниться за то, что она исполняла эту песню.

В обращении с извинениями певица заверила, что она находится "максимально в контексте" и хотела объединить людей, поддержать их творчеством в тяжелое время. Она заверила, что ролик не является "заказухой и методичкой от власти".

"Я увидела песню одного парня и решила ее перепеть, потому что всю свою жизнь поддерживаю людей творчеством", - сказала она.

Такая острая реакция может быть определенным индикатором перемен в общественных настроениях в стране.

Раньше подобные песни и просто призывы перестать унывать и верить в победу звучали постоянно в ответ на проблемы военного времени, но реакция на них, как правило, была другая: в основном люди поддерживали подобный тренд, а тех, кто в него не вписывался и продолжал говорить о своем тяжелом положении, подвергали порицанию, а то и записывали в пятую колонну.

Первоначально такие настроения подпитывали успехи украинской армии, ожидания скорого разгрома РФ и кофе на набережной Ялты. Затем, после неудачи наступления ВСУ в 2023 году, появилась надежда на скорый коллапс России в войне на истощение из-за потерь на фронте и экономических проблем из-за санкций. Возникло даже целое направление блогеров - свидетелей скоро краха Кремля, продвигавших подобные тезисы. В начале 2025 года пробудились надежды на скорое прекращение войны в связи с миротворческой активностью Дональда Трампа. Но к настоящему времени и они уже на исходе, так как переговоры зашли в очевидный тупик: Россия требует вывести войска из Донецкой области, Киев против, а Трамп занят Гренландией и Венесуэлой.

Зато резко ухудшилась из-за российских ударов ситуация в энергетике - жители страны сидят без света и тепла.

И когда их в очередной раз решили приободрить привычным способом, спев жизнеутверждающую песню о добре и зле, реакция была уже иной. Люди устают просто верить в скорую победу в условиях, когда полномасштабная война приближается к четырехлетию, ситуация в стране с базовыми потребностями вроде обеспечения электричеством и теплом радикально ухудшается, а власти не предлагают никаких понятных вариантов скорого завершения войны, не говоря уже о скорой победе, по-прежнему призывая терпеть, верить и ждать (в настоящее время - ждать потепления).

На этом фоне и распространяется убеждение в том, что главное - скорейшее завершение войны, а на каких условиях - вопрос второстепенный.

Пока нет данных о том, является ли этот тренд уже преобладающим или просто восходящим. Официальные соцопросы наверняка в любом случае покажут, что украинцы готовы терпеть тяготы войны "столько, сколько потребуется". Но то, что общественные настроения меняются, ясно показал скандал с песней Тины Кароль.

Другой вопрос, будут эти перемены каким-либо образом влиять на позицию власти в переговорах или она отнесется к ним так же, как к возмущению людей бусификацией, реакция на которое выливается в ужесточение мобилизационных мероприятий.

