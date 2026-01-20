Аппарат Верховной Рады сегодня работает дистанционно из-за отсутствия отопления и воды после обстрелов. Учреждение расположено в центральном здании парламента на улице Грушевского, 5.

О коммунальных проблемах в своём Telegram-канале сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

По словам политика, в его парламентском кабинете отопления почти не было, температура составляла около +12 градусов.

Нардеп Даниил Гетманцев в свою очередь подтвердил, что в Раде нет отопления.

"Друзья, не пишите глупостей и проверяйте источники. ВР на месте. Работаем. Без отопления, в куртках, но парням на фронте точно тяжелее. Поэтому не имеем права на слабость", - написал нардеп в своём Telegram-канале.

Ранее о том, что в своём рабочем кабинете сидит в куртке из-за проблем с отоплением, на днях заявил министр обороны Денис Шмыгаль.

Напомним, что после ночной атаки тепло отсутствует в половине многоэтажек Киева.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Киеве больше недели продолжается масштабный блэкаут, также около сотни домов в столице имеют проблемы с отоплением. Кроме того, РФ нанесла очередные удары по энергетике в Харькове и Одессе.