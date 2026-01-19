Свириденко сообщила киевлянам о развёртывании в столице передвижных кухонь с горячей едой
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям разворачивает в столице Украины мобильные кухни с горячей едой.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своём телеграм-канале.
По словам премьера, в столице уже работает 41 кухня, ещё 40 в резерве.
"Готовим решение о дополнительном финансировании из резервного фонда государственного бюджета, чтобы обеспечить горячим питанием уязвимые категории населения, в том числе в столице", – добавила Свириденко.
Ранее Свириденко перенесла сроки нормализации подачи тепла и электроэнергии в Киеве.
Война в Украине продолжается 1426-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 19 января 2026 года, в обновляемом онлайне.
Накануне войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Противник также нанёс воздушные удары по Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Хмельницкой области. Сообщалось о погибших и раненых, пожарах и разрушениях.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.