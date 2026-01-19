Государственная служба по чрезвычайным ситуациям разворачивает в столице Украины мобильные кухни с горячей едой.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своём телеграм-канале.

По словам премьера, в столице уже работает 41 кухня, ещё 40 в резерве.

"Готовим решение о дополнительном финансировании из резервного фонда государственного бюджета, чтобы обеспечить горячим питанием уязвимые категории населения, в том числе в столице", – добавила Свириденко.

Ранее Свириденко перенесла сроки нормализации подачи тепла и электроэнергии в Киеве.

Война в Украине продолжается 1426-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 19 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Противник также нанёс воздушные удары по Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Хмельницкой области. Сообщалось о погибших и раненых, пожарах и разрушениях.

