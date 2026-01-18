Вечером 17 января россияне нанесли авиационный удар по жилому сектору города Сумы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в своём Telegram-канале.

По предварительной информации, в результате удара травмированы три женщины и 7-летний ребёнок, повреждены 15 жилых домов.

Кроме того, в ночь на 18 октября армия РФ обстреляла Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую и Хмельницкую области.

Спасатели сообщили, что российский ударный беспилотник атаковал жилой сектор в Холодногорском районе Харькова.

В результате обстрела произошли разрушения и пожар. Горели жилой дом и крыша беседки на общей площади 150 кв. м.

Удар БпЛА по частному сектору привёл к гибели одной женщины, ещё три человека пострадали.

В Одесской области снова была атакована энергетическая инфраструктура.

В результате атаки возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Также были повреждены производственное здание и легковой автомобиль.

В Днепропетровской области в результате обстрела Васильковской громады Синельниковского района получили ранения шестеро человек.

В частном жилом секторе возникло несколько пожаров. Также повреждена постройка пожарно-спасательного подразделения - взрывной волной выбило окна и двери.

В городе Никополь в результате попадания загорелся легковой автомобиль.

Также россияне атаковали дронами Хмельницкую область. Один из объектов в Хмельницком районе подвергся удару - возникло несколько очагов возгорания, которые спасатели быстро ликвидировали.

Ранее мы сообщали, что этой зимой Россия сузила фокус своих ударов по украинской энергосистеме до трёх крупных городов - Киева, Одессы и Днепра.

Война в Украине идет 1425-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 18 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее российские войска продвинулись на двух участках к югу от Северска. В ГУР заявили, что украинцы могут полностью остаться без света и тепла после ударов по подстанциям АЭС. Захваченная РФ часть Запорожской области осталось без света после прилёта. Россияне заявляют, что их операторы БПЛА начали подрывать дронами заминированные мосты в тылу ВСУ.

