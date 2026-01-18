В воскресенье, 18 января, в Украине идет 1425-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 18 января
10:12 Мобилизация в Ровно.
Несколько военкомов вытащили мужчину из его автомобиля и пересадили в свой под женские крики.
"Я в шоке. Боже, какой ужас", - комментирует автор видео.
9:46 В Хмельницкой области ночью был удар "Шахеда" по объекту инфраструктуры.
Пожар ликвидирован, сообщают власти.
8:40 Ночью был прилёт по энергетическому объекту в Одессе, сообщает ГосЧС.
На месте был сильный пожар, который уже потушен.
8:36 Очередное видео мобилизации из Одессы.
Мужчину заталкивают в бус, несмотря на протесты прохожих.
8:09 В Тернополе сотрудника ТЦК оштрафовали и отправили на фронт за превышение полномочий.
По данным прокуратуры, он без оснований удерживал мужчину в служебном автомобиле, применял физическую силу и оскорблял его. Инцидент попал на видео, служебная проверка подтвердила нарушения.
Суд признал военного виновным и назначил штраф 34 тысячи гривен. После этого его перевели для дальнейшей службы на передовую.
Вероятно, речь идёт о военкоме, который записывал видео с оскорблениями мобилизуемых. Паблики писали о нём несколько дней назад.