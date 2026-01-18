В воскресенье, 18 января, в Украине идет 1425-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 18 января

10:12 Мобилизация в Ровно.

Несколько военкомов вытащили мужчину из его автомобиля и пересадили в свой под женские крики.

"Я в шоке. Боже, какой ужас", - комментирует автор видео.

9:46 В Хмельницкой области ночью был удар "Шахеда" по объекту инфраструктуры.

Пожар ликвидирован, сообщают власти.

8:40 Ночью был прилёт по энергетическому объекту в Одессе, сообщает ГосЧС.

На месте был сильный пожар, который уже потушен.

8:36 Очередное видео мобилизации из Одессы.

Мужчину заталкивают в бус, несмотря на протесты прохожих.

8:09 В Тернополе сотрудника ТЦК оштрафовали и отправили на фронт за превышение полномочий.

По данным прокуратуры, он без оснований удерживал мужчину в служебном автомобиле, применял физическую силу и оскорблял его. Инцидент попал на видео, служебная проверка подтвердила нарушения.

Суд признал военного виновным и назначил штраф 34 тысячи гривен. После этого его перевели для дальнейшей службы на передовую.

Вероятно, речь идёт о военкоме, который записывал видео с оскорблениями мобилизуемых. Паблики писали о нём несколько дней назад.