Вот уже несколько дней западные и израильские СМИ сообщают со ссылкой на источники, что страны Персидского залива, включая Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ, вот-вот вступят в войну с Ираном, атаковав его в ответ на удары по своей территории.

Понятно, что это было бы выгодно сейчас и США, и Израилю для усиления военного натиска на Тегеран. И наверняка с их стороны на арабские страны идет сильное давление с целью побудить их атаковать Иран.

Но пока этого не происходит, а Катар вчера прямо опроверг появившиеся в израильских СМИ сообщения, что он уже нанес удары по Ирану.

Почему арабские страны не торопятся вступать в войну? На это есть как минимум три причины.

Во-первых, это может спровоцировать многократно более масштабный ответ Ирана, чем все его атаки до сих пор. Под ударом могут оказаться все ключевые нефтяные и газовые объекты стран Персидского залива и, вполне возможно, они будут быстро уничтожены, что станет стратегической катастрофой для этих государств.

Во-вторых, в тылу у Саудовской Аравии находятся союзные Ирану хуситы. С большой долей вероятности они вступят в войну, если саудиты атакуют Иран. А это будет война уже не только воздушная, но и сухопутная, в которой, как показал опыт относительно недавнего конфликта в Йемене, Саудовской Аравии придется крайне непросто (тогда коалиция во главе с саудитами фактически потерпела поражение от хуситов). А это риски огромного масштаба.

В-третьих, военные возможности стран региона ограничены. Ракеты к системам ПВО, как пишут СМИ, уже на исходе. Сухопутные силы, как отмечалось выше, имеют невысокую боеспособность. ВВС довольно внушительны, но и их запасы вооружений могут быть быстро истощены. При отсутствии гарантий, что к тому времени истощатся ракеты у Ирана. Тем более, что Тегеран в случае атаки со стороны стран Персидского залива сосредоточит именно на них основной удар как на более лёгкой и близкой мишени, чем Израиль.

Потому странам Персидского залива есть над чем подумать, прежде чем принимать решение о вступлении в войну. По крайней мере до тех пор, пока не станет точно понятно, что Иран уже полностью истощен и не сможет нанесли ответный удар.

Хотя, безусловно, США и Израиль будут эти страны очень активно склонять к вступлению в войну уже в ближайшее время.