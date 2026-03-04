У президента США Дональда Трампа нет плана операции в Иране и не было оснований для её начала.

С таким заявлением выступила сенатор-демократ Элизабет Уоррен в своих соцсетях по результатам закрытого брифинга Пентагона для сенаторов.

"Я только что вышла с закрытого брифинга по Ирану, и вот что могу сказать. Всё намного хуже, чем вы думаете. У вас есть причины для беспокойства. У администрации Трампа нет никакого плана по Ирану. Эта незаконная война основана на лжи и была начата без какой-либо непосредственной угрозы для нашей страны", - заявила Уоррен.

События в Иране прокомментировал и сенатор от демократической партии США Крис Мерфи, присутствовавший на том же брифинге. По его словам, американцы не могут противостоять налетам иранских дронов.

"Это вопрос о войне и мире. Разумеется, что много американцев погибнут. Армия США не способна отражать атаки иранских беспилотников. Нам надо обсудить и проголосовать в Сенате вопрос о предоставлении разрешения на использование военной силы", - сказал он журналистам.

Крис Мерфи. Фото: facebook.com/ChrisMurphyCT

Напомним, бывшая сторонница Трампа и член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин усомнилась в адекватности президента США в связи с проведением операции в Иране.

А губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил удар по начальной школе для девочек в Иране, из-за которого погибли более сотни человек.