По мере продолжения войны в Иране ширятся оценки, согласно которым президент США Дональд Трамп сделал ошибку, решившись напасть на эту страну. И теперь он завязнет там так же, как и Россия в Украине в 2022 году, что может стать для него политической катастрофой.



Эти оценки основаны на текущих событиях: несмотря на гибель руководителей Ирана страна продолжает сопротивление, нанося далеко не нулевой ущерб США и их союзникам. И пока нет намеков на внутренний бунт или "перевербовку" иранских элит, которые могли бы привести к быстрой реализации целей США и Израиля.



В то же время прогнозы о грядущем крахе всего замысла США в войне против Ирана выглядят несколько преждевременными.



Начнем с того, что "по науке" при подготовке любой военной операции необходимо учитывать разные сценарии развития событий. При этом требуемые для войны ресурсы нужно планировать исходя из худших сценариев, чтобы их хватило, даже если первоначальные планы на быстрый успех не оправдаются.



Допустить, что Вашингтон сделал единственную ставку на план "Тегеран за три дня", и после того, как он не оправдался, оказался без всякого внятного понимания дальнейших действий, можно только если исходить из тезиса о полной интеллектуальной и профессиональной деградации военно-политического руководства США. Однако действия американцев в Венесуэле и начальный этап кампании против Ирана на это никоим образом не указывают: они работают эффективно, с тщательным планированием.



Поэтому логично исходить из того, что Вашингтон подготовился к нескольким сценариям, в том числе к длительной войне. Тем более что, как мы уже писали, покорение Ирана и превращение его в полностью зависимое от США государство является краеугольным камнем всей политики Трампа и его администрации по глобальному изменению миропорядка и сохранению американского доминирования. А потому силы и время на это Штаты могут потратить немалые. Но и риски для них (и лично для Трампа) огромные.



Итак, можно предположить, что при планировании нападения на Иран США исходили из нескольких сценариев.



Первый, наиболее желаемый: быстрая победа. Условный сценарий "Мадуро-2" предполагает устранение высшего руководства страны с последующим бунтом и свержением режима либо "перевербовкой" новых руководителей Ирана. На данный момент этого не произошло. Но и утверждать, что такой сценарий на 100% уже неосуществим, пока рано. Так, ещё нет ясности, кто будет новым верховным лидером Ирана. Информация об избрании на этот пост сына убитого Али Хаменеи пока не подтверждается. С другой стороны, отсутствие единого центра власти сильно затрудняет любые договоренности американцев с Тегераном, так как нет человека, который, как Дельси Родригес в Венесуэле, может взять на себя ответственность за разворот политики страны. Поэтому Иран идет прежним, заранее заданным курсом, и насколько можно судить, фактически власть сосредоточилась в руках КСИР. Наиболее вероятный кандидат на роль нового аятоллы сын Хаменеи Моджтаб близок именно к этой структуре. Признаков начала массовых протестов или вооруженных бунтов тоже пока не наблюдается. То есть сценарий быстрой победы не сильно просматривается, но и полностью сбрасывать его со счетов нельзя. Стоит дождаться выборов наследника Хаменеи и последующих событий.

Второй сценарий: война средней продолжительности. Как сказал Трамп, "может четыре недели, может, меньше, а может, и больше". То есть до месяца, максимум до двух. Этот сценарий исходит из того, что для сокрушения власти аятолл придется не дни, а недели бомбить Иран, убивать руководителей, уничтожать запасы ракет, параллельно пытаясь вызвать раскол в руководстве страны, а также подбить на протесты и на бунт население. В том числе поднять восстание курдов, над чем сейчас, по данным СМИ, американцы активно ведут работу.

Фактически Израиль и США уже и реализуют этот сценарий. Но его успех зависит от двух факторов.

Во-первых, от степени устойчивости иранской власти, запасов оружия, а также возможной помощи с их пополнением со стороны Китая. Израиль вчера сообщил о резком падении числа запусков ракет Ираном за последние дни, связывая это с постоянной работой по уничтожению пусковых установок. Сегодня США заявили о сокращении пусков ракет более чем на 80%. Хотя это может быть связано и с тактикой Ирана.

Во-вторых, реализация этого сценария зависит от того, выступят ли на стороне США и Израиля страны и силы Ближнего Востока: Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иракский Курдистан, Азербайджан и Пакистан. Сейчас американцы и Израиль ведут активную работу по их вовлечению. И если страны Персидского залива мало чем реально помогут в войне против Ирана, то Турция и иракские курды могут обеспечить силы для наземного вторжения, что, безусловно, сильно осложнит положение Тегерана. Хотя и в этом случае он может, используя беспилотники, навязать силам вторжения позиционную войну вроде той, что сейчас идет в Украине, не допустив их глубокого прорыва. Но, повторимся, вступление в войну крупных региональных игроков очень серьёзно ухудшит ситуацию для Ирана.



Наконец, третий сценарий – это длительная война, которая может идти месяцами, а то и годами. Считается, что это станет политическим приговором для Трампа и Республиканской партии, а также что США к ней в принципе не готовы как из-за жертв среди военных, так и из-за экономических потерь: больших расходов на войну при и без того огромном дефиците бюджета и государственном долге, цен на нефть. Кроме того, считается, что Трамп не будет вести длительную войну, поскольку это станет катастрофой для его союзников в странах Персидского залива из-за паралича экспорта энергоносителей. Да и для мировой экономики последствия будут крайне негативными.



Однако многие из этих тезисов сомнительны. Во-первых, США сами являются крупнейшим в мире экспортером энергоносителей. Поэтому с экономической точки зрения для них рост цен не проблема, а прибыль и выравнивание "в плюс" торгового баланса. Правда, в случае роста цен на нефть подорожает топливо внутри самих Штатов. Однако теоретически Трамп может убедить нефтегазовые компании направить часть сверхприбыли от роста цен на субсидирование внутренних цен, чтобы удержать их от роста. Раньше такого в США никогда не практиковалось, но и ситуация сейчас экстраординарная.

Во-вторых, рост цен на нефть сильно бьет по двум крупнейшим конкурентам США: Евросоюзу и Китаю. Минусов для Трампа тут нет.

В-третьих, на этом фоне страдания стран Персидского залива Трампа вряд ли впечатлят. В конце концов, они тоже конкуренты американским энергоносителям. А Дубай – еще и конкурирующий финансовый центр. Война же вызовет бегство капиталов из региона в США.

Побочный эффект от затягивания войны – резкое улучшение финансового состояния России за счет роста цен на энергоносители и не менее резкое сокращение поставок ракет для ПВО и прочих вооружений Украине. Однако и это вряд ли сильно смутит Вашингтон. Наоборот: тем сговорчивее станут украинские власти в плане условий мира, чтобы Трамп мог отчитаться о завершении еще одной войны.



В целом, длительная война в Персидском заливе хорошо вписывается в концепцию нового миропорядка Трампа: Америка должна смотреться намного лучше, чем все остальные регионы мира; пусть там будет хаос и война – тем больше денег прибежит в испуге в США.

Однако существует одна действительно чрезвычайно опасная проблема для президента США в случае длительной войны – это потери среди американских военных.

Хотя Трамп и его соратники в последние дни активно "косплеят" Владимира Путина, повторяя его фразу: "Военная операция будет продолжаться ровно столько, сколько нужно для достижения ее целей", - очевидно, что в своем нынешнем состоянии американское общество, которое не поддерживает ни Трампа, ни войну в Иране, не примет и 1% потерь, которые понесла Россия в ходе войны в Украине.

Фото уходящего ко дну американского военного корабля на первых полосах газет, массовые сообщения от военных о потерях среди личного состава (а они уже начали потихоньку появляться) могут вызвать в США настоящее политическое цунами, которое снесет и Трампа, и Республиканскую партию.



Судя по тому, как американские войска действуют в нынешней войне с Ираном, в Вашингтоне четко осознают эту угрозу. Командование прикладывает большие усилия, чтобы минимизировать потери.

С одной стороны, флот отводят подальше от берегов Ирана, а значительную часть американских военных эвакуировали с баз в регионе. С другой стороны, американцы стараются сделать так, чтобы основную тяжесть в войне несли не они, а их союзники. Так, основные удары по Ирану сейчас наносят израильтяне. Вашингтон активно уговаривает курдов, страны Персидского залива и прочих соседей Ирана вступить с ним войну, делегировав им возможность умирать на земле. Большой негативный эффект на готовность США продолжать войну могли бы оказать удары беспилотниками по объектам на американской территории: по НПЗ, нефтяным и СПГ-терминалам в портах, прочей уязвимой инфраструктуре и по военным целям (самолётам на аэродромах и т.д.). То есть повторить в Штатах украинскую операцию "Паутина". Но способен ли на это Иран, неизвестно. Ранее ничего подобного его спецслужбы не демонстрировали.



Если американцам удастся выдержать линию войны на удаленке чужими руками, не допустив больших собственных потерь, а в экономическом плане не допустить роста цен на топливо внутри США, то они смогут продолжать войну еще долго. Войну, во время которой другие страны будут нести потери людские и экономические, а Америка - собирать сливки в виде сверхприбыли для своего нефтегазового бизнеса и ВПК, двух столпов Республиканской партии.



И остановить процесс, побудив Трампа как можно быстрее завершить войну, не достигнув "целей военной операции", можно только в одном случае: если будут нанесены крупные потери американским войскам и объектам.