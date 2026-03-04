Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США работает над вооружением курдских сил, чтобы спровоцировать восстание в Иране.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с планом.

По данным телеканала, администрация президента США вела переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки. Иранские курдские вооруженные формирования насчитывают "тысячи бойцов" и действуют вдоль ирано-иракской границы, в основном на территории Иракского Курдистана.

Ранее в этом месяце Корпус стражей исламской революции сообщил об ударах по антииранским группировкам в Иракском Курдистане. В КСИР заявили, что эти силы планировали проникнуть на территорию Ирана и “действовать против исламской родины”.

Напомним, ранее Трамп не исключил наземную операцию в Иране. Мы писали, что у США сейчас нет на Ближнем Востоке армии в сотни тысяч солдат, однако миллионы курдов живут в Иране, потому их можно попытаться подбить на восстание, предварительно организовав вторжение курдских отрядов из Ирака.

"Страна" анализировала возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.

А также то, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.