Совет экспертов Ирана выбрал сына погибшего Али Хаменеи Моджтабу Хаменеи в качестве нового верховного лидера.

Связанный с иранской оппозицией телеканал Iran International заявляет, что Моджтаба Хаменеи является креатурой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - наиболее радикальной части иранской элиты, которая фактически контролирует страну.

КСИР традиционно выступает против каких-либо компромиссов с США, за "войну до победного конца".

"Важный нюанс относительно информации об избрании Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Официальной информации об этом пока никакой нет. Официальные иранские источники об избрании не пишут.

Первоисточником информации является иранский оппозиционный ресурс Iran International, который опубликовал эту новость с комментарием, что Моджтабу Хаменеи избрали "под давлением КСИР".

То есть пока об избрании нового верховного лидера Ирана официально не объявлялось", - пишет "Политика Страны".

Перед этим подробности об избрании нового верховного лидера Ирана приводило близкое к КСИР агентство Fars:

Совет экспертов проводил финальные этапы голосования по выбору нового верховного лидера. Имя победителя голосования могло быть названо после 6 марта. Хотя здание Совета экспертов в Куме подверглось атаке, заседание там не проходило. Голосование проводилось удалённо по соображениям безопасности.

Также агентство Fars писало, что аятолла Хаменеи не указал и не рекомендовал преемника.

По информации агентства, Хаменеи оставил этот вопрос на усмотрение Совета экспертов "в соответствии с их беспристрастным и исламским долгом".

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что офис Совета экспертов в Куме, который избирал верховного лидера Ирана, подвергся удару.

О том же заявлял и израильский журналист Амит Сегаль. Он писал, что в здание, в котором проходят выборы нового верховного правителя Ирана, прилетела ракета.

Израильские чиновники заявили, что в этот момент в здании находилось 88 экспертов, которые как раз собрались избирать нового аятоллу.

Но Иран этого официально пока не подтверждал.

Напомним, на Западе писали, что при текущих обстоятельствах пост верховного лидера Ирана может занять ещё более радикальный руководитель, чем был Хаменеи, а приход к власти людей из КСИР может ещё больше ужесточить политику Тегерана.

