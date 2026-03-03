У американцев был агентурный источник в окружении Хаменеи, сообщает The Financial Times.

Издание отмечает, что удар по Ирану планировался месяцами, но детали были скорректированы после того, как американская и израильская разведка подтвердили: Хаменеи и его старшие соратники будут находиться в его тегеранском комплексе в субботу утром.

Было сделано заключение, что после начала полномасштабной войны "охота" будет значительно сложнее: иранцы быстро перешли бы к заранее подготовленным мерам укрытия, включая уход в подземные бункеры, неуязвимые для израильских бомб.

В отличие от своего союзника – лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы – Хаменеи не жил в постоянном подполье. Однако в условиях войны Хаменеи всё же принял определённые меры предосторожности.

"Для него было необычно находиться вне бункера – у него их было два, – и если бы он был там, Израиль не смог бы достать его имеющимися у него бомбами", – отметил источник FT.

Израильская разведка располагала данными радиоэлектронной разведки – включая взломанные камеры наблюдения и сети мобильной связи. Однако у американцев был ещё более конкретный источник – человек в окружении аятоллы.

Это позволило израильским самолётам, находившимся в воздухе уже несколько часов, нанести до 30 высокоточных ударов. Израильские военные добавили, что выбор дневного времени обеспечил тактическое преимущество за счет внезапности.

