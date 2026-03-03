У американцев был агентурный источник в окружении Хаменеи, сообщает The Financial Times.

Издание отмечает, что удар по Ирану планировался месяцами, но детали были скорректированы после того, как американская и израильская разведка подтвердили: Хаменеи и его старшие соратники будут находиться в его тегеранском комплексе в субботу утром.

Было сделано заключение, что после начала полномасштабной войны "охота" будет значительно сложнее: иранцы быстро перешли бы к заранее подготовленным мерам укрытия, включая уход в подземные бункеры, неуязвимые для израильских бомб.

В отличие от своего союзника – лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы – Хаменеи не жил в постоянном подполье. Однако в условиях войны Хаменеи всё же принял определённые меры предосторожности.

"Для него было необычно находиться вне бункера – у него их было два, – и если бы он был там, Израиль не смог бы достать его имеющимися у него бомбами", – отметил источник FT.

Израильская разведка располагала данными радиоэлектронной разведки – включая взломанные камеры наблюдения и сети мобильной связи. Однако у американцев был ещё более конкретный источник – человек в окружении аятоллы.

Это позволило израильским самолётам, находившимся в воздухе уже несколько часов, нанести до 30 высокоточных ударов. Израильские военные добавили, что выбор дневного времени обеспечил тактическое преимущество за счет внезапности.

Ранее стало известно, что новый президент Ирана не готов жертвовать отношениями с Россией и Китаем. Мы также сообщали, что аятолла ответил на ультиматум президента США.

