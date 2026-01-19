Киевский мэр Виталий Кличко приказал районным властям до вечера расчистить город, угрожая в противном случае обратиться к президенту Владимиру Зеленскому, потому что он назначил этих чиновников.

Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

"На совещании с главами райгосадминистраций столицы еще раз акцентировал внимание на поручении об уборке от снега и льда дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных зон, балансовых территорий заведений и предприятий. Пора до сегодняшнего вечера исправить ситуацию! Иначе буду обращаться к президенту, назначающему глав районов (без согласования с мэром), принять кадровые меры. Поскольку мэр города по "прекрасному" закону не может даже выговор вынести главе района..." - сказано в публикации.

Отметим, что всю минувшую неделю Зеленский и близкие к Банковой блогеры и СМИ жестко критиковали Кличко из-за блэкаута в столице. Зеленский заявил, что Киев сделал "значительно меньше", чем другие регионы.

Незадолго до этого Кличко довольно резко комментировал коррупционный скандал с Тимуром Миндичем.