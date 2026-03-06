Вместе с задержанными инкассаторами в Будапеште есть бывший генерал Службы безопасности Украины Геннадий Кузнецов. В прошлом он был руководитель Центра специальных операций по борьбе с терроризмом.

Об этом сообщает закарпатский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Судя по всему именно о нем шла речь в сообщениях венгерских властей, которые заявляли, что среди задержанных инкассаторов есть бывший генерал украинской спецслужбы.

"Среди инкассаторов, которых венгерские силовики задержали в Будапеште вместе с бронированными автомобилями и большими суммами денег и золота, есть бывший генерал Службы безопасности Украины. Речь идет о Геннадии Кузнецове-генерал-майоре СБУ и бывшем руководителе центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ", — написал Глагола.

Сам же Кузнецов является профессиональным офицером спецслужб. В разные годы он занимал руководящие посты в Антитеррористическом центре при СБУ, а также был связан с подразделением "Альфа".

Напомним, в столице Венгрии Будапеште задержаны два инкассаторских автомобиля Ощадбанка и семь сотрудников финансового учреждения.

