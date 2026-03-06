Венгрия уже выслала со своей территории семерых инкассаторов Ощадбанка, задержанных в четверг во время перевозки миллионов долларов, евро наличными и золота.

Об этом сообщает издание Index.

"Национальное налогово-таможенное управление установило личности семерых граждан Украины, арестованных в связи с перевозкой денег и золота в Венгрию. Все семь человек были высланы из страны в пятницу", - сказано в публикации.

Издание также привело данные расследования, согласно которому перевозку денег и золота в Венгрию курировали бывший генерал Службы безопасности Украины и его заместитель – бывший майор Военно-воздушных сил Украины, а их работе помогали лица с военным опытом.

Между тем украинская полиция заявила, что начала расследовать задержание инкассаторов в Венгрии.

"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников). Полицейские Департамента международного полицейского сотрудничества по официальным каналам обратились к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службе Венгрии и полиции и осуществляют координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении полиции.

А глава МИД Андрей Сибига пригрозил Венгрии санкциями из-за инцидента.

"Все, кто несет ответственность за захват и удержание наших граждан в заложниках, будут привлечены к ответственности. Мы оставляем за собой право принять соответствующие меры, включая введение санкций и других ограничительных мер", - написал министр в Х.

Он считает, что задержание граждан Украины "было частью шантажа и предвыборной кампании Венгрии".

Напомним, сегодня Ощадбанк заявил, что два автомобиля его инкассаторской службы, сопровождавшиеся 7 сотрудниками бригады инкассации, были безосновательно задержаны в Венгрии при перевозке иностранной валюты и банковских металлов из "Райффазен банк Австрия".

Позже венгерская сторона сообщила, что граждан Украины задержали по делу об отмывании денег. Глава венгерского МИД Петер Сийярто сказал, что задержанные перевозили деньги, которые могут принадлежать мафии.