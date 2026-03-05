Венгрия победит с помощью "силы" и заставит Украину разблокировать транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

По его словам, украинская сторона будет вынуждена возобновить поставки черного золота.

"Мы победим, и мы победим силой. У нас есть политические и финансовые инструменты, и с их помощью мы безоговорочно — и желательно как можно скорее — заставим их вновь открыть нефтепровод "Дружба". Я не собираюсь заключать никаких пактов. Не будет никакого компромисса - только силой. Мы их разгромим. Мы прорвём нефтяную блокаду. Мы заставим украинцев возобновить поставки", - заявил Орбан на мероприятии.

Отметим, Киев заявляет, что трубопровод поврежден российским обстрелом. При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо и Орбан заявляют, что украинский президент Владимир Зеленский отказывается допустить экспертов для проверки состояния нефтепровода.

На это Зеленский сегодня ответил, что Украине нужно доверять.

"Я встречаюсь с лидером одной из стран и спрашиваю: вы можете нам дать ракеты для Patriot? А он говорит - у нас на складах осталось очень мало. И я что-то не помню, чтобы сказал: можно я тогда приеду к тебе, зайду на склад и проверю, правду ты говоришь или нет. Украина ожидает такого же уровня доверия", - заявил он.

Также, напомним, Зеленский пригрозил, что с Орбаном "поговорят на своем языке" украинские военные, если премьер Венгрии продолжит блокирование кредита Европейского Союза.

Будапешт в свою очередь продолжает блокировать выделение кредита из-за того, что Украина не запускает нефтепровод "Дружба". Кроме того, Венгрия и Словакия, получающие нефть по этому трубопроводу, заблокировали поставки дизельного топлива в Украину.