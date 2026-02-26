У Украины могут закончиться средства на важнейшие расходы к апрелю, поэтому Европейская комиссия ищет способы убедить Венгрию разблокировать кредит ЕС на 90 миллиардов евро.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на троих неназванных дипломатов ЕС.

По их информации, Брюссель считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выставляет условием разблокировать нефтепровод "Дружбу" ради победы на парламентских выборах, которые тоже состоятся в апреле.

"У него (Орбана - Ред.) будет его чертов трубопровод. Эта история с "Дружбой" совершенно неправдоподобна, но ему нужна победа в своей кампании", - сказал один из дипломатов, знакомых с ходом переговоров.

Поэтому лидеры ЕС ищут способы обеспечить Орбану возможность сохранить лицо и отказаться от блокирования финансирования Украины, избежав при этом полномасштабной судебной тяжбы между Брюсселем и Будапештом.

Орбану хотят дать документ с обещанием возобновить поставки.

Издание отмечает, что ЕС оказался между молотом и наковальней: с одной стороны, Киев стоит на грани финансового кризиса, а с другой, ЕС не хочет делать политический подарок венгерскому лидеру перед выборами.

Напомним, вчера Орбан направил письмо президенту Европейского совета​​ Антониу Коште с отказом поддержать выделение кредита Украине в размере 90 миллиардов евро.

В середине февраля СМИ писали, что Еврокомиссия решила смягчить жёсткую риторику в адрес венгерского премьера накануне парламентских выборов в Венгрии. Тон поменялся на фоне опасений Брюсселя, что его могут обвинить во вмешательстве в избирательный процесс.