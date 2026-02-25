Словакия готова принять и "другие меры" против Украины из-за нежелания Киева пропустить российскую нефть в республику по нефтепроводу "Дружба".

Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо на заседании правительства.

По его словам, в Братиславе могут ответить на запрет поставок того, на что уже есть право.

"Правительство готово и к другим ответным мерам, если мы будем видеть, что украинский президент (Владимир Зеленский - Ред.) не заинтересован поставлять нам то, на что у нас есть право, то, что мы купили", - сказал Фицо.

При этом Фицо отметил, что не будет озвучивать, какие конкретно меры могут быть приняты.

Он также сообщил, что в феврале не ожидает возобновления поставок нефти.

"Последние сообщения говорят о том, что нефть не поступит в феврале. Первая возможная дата – 3 марта", – заявил Фицо и добавил, что для него очевидно, что и этот срок может не быть соблюдён.

Напомним, 18 февраля Братислава и Будапешт остановили поставки дизельного топлива в Украину.

Затем Словакия перекрыла экстренные поставки электроэнергии в Украину.

Подробнее о последствиях отключения поставок электроэнергии для Украины мы писали в отдельном материале.