Власти Венгрии и Словакии официально попросили Хорватию разрешить транспортировку российской нефти по трубопроводу "Адрия", пока транзит энергоресурса через Украину остановлен.

Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в Фейсбуке.

"Поскольку Украина по политическим причинам отказывается возобновить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба", мы вместе с министром экономики Словакии Денисой Саковой направили письмо министру экономики Хорватии Анте Юппу. Мы просим Хорватию разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Адрия", поскольку наше исключение из санкций предоставляет возможность импорта российской нефти морским путем в случае нарушения поставок по трубопроводу. Безопасность энергоснабжения любой страны, включая нашу страну, не может быть идеологической проблемой. Поэтому мы ожидаем, что Хорватия - в отличие от Украины - не будет ставить под угрозу безопасность поставок нефти в Венгрию и Словакию по политическим причинам", - написал чиновник.

А министр экономики Хорватии Анте Шушняр в соцсети Х ответил, что его страна готова запустить транзит в той мере, в какой это позволяют законодательство Европейского Союза и санкции США.

"Никто не должен остаться без топлива", - написал Шушняр.

На днях венгерский премьер Виктор Орбан назвал Украину врагом Венгрии из-за требований отказаться от энергоресурсов РФ.

А в начале зимы Будапешт анонсировал, что Венгрия и Словакия хотят добиться в суде отмены плана Евросоюза об отказе от российского газа.