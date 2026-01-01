В правительстве Словакии считают, что Украина никогда не станет членом Североатлантического военного альянса.

Об этом заявил словацкий министр обороны Роберт Калиняк в интервью местному новостному агентству TASR.

"Украина никогда не будет в НАТО, и вступление в ЕС ей тоже будет сложно обеспечить", – заявил министр.

Также он критически оценил роль "коалиции желающих", сформированной странами Европы.

"Она (коалиция - ред.) прислала какого-то солдата? Нет, не прислала. Конечно, нет", – отметил Калиняк.

Глава минобороны Словакии добавил, что "Украина имела шанс завершить войну ещё в 2022 году", и подчеркнул, что создание общей европейской армии может быть логичным шагом только в случае отсутствия у стран членства в НАТО.

Также Калиняк высказал позицию, что совместная оборона стран ЕС должна оставаться под руководством Альянса, а не Европейского Союза. По его мнению, два командования одновременно не могут обеспечить эффективность и безопасность.

"Или мы в НАТО, и тогда нам это (общеевропейская армия) не нужно, или мы в Европе", – отметил словацкий министр.

Ранее премьер Словакии Фицо заявил, что финансирование Украины активами РФ продлит войну ещё на два года.

Напомним, президента Словакии внесли на сайт "Миротворец" как "агента российского влияния в Евросоюзе".