В предвыборной кампании в Венгрии, где в апреле пройдут парламентские выборы, активно используется тема Украины.

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет своего главного оппонента Петера Мадьяра (партия "Тиса") в попытках втянуть Венгрию в войну в Украине и в желании тратить деньги венгров на поддержку Киева. Мадьяр и его сторонники эти обвинения отрицают и в свою очередь обвиняют Орбана в работе на Москву.

По стране, тем временем, развешаны плакаты, направленные против Мадьяра.

На одном из них около золотого унитаза изображены Урсула фон дер Ляйен, Зеленский и Мадьяр. Подпись гласит: "они повышают налоги и тратят твои деньги на украинские золотые сортиры" (намек на коррупционный скандал с бизнесменом Тимуром Миндичем).

На втором плакате надпись гласит: "вместе за войну".

В руках фон дер Ляйен плакат "больше оружия". У Мадьяра - "повышение налогов". Плакат "регулярные войска" держит соратник Мадьяра, бывший начальник Генштаба вооруженных сил Венгрии генерала Русин-Сенди, которого у Орбана обвиняют в поддержке идеи отправки венгерских войск в Украину.

Напомним, летом в Венгрии после завершения опроса относительно членства Украины в Евросоюзе запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника премьер-министра Виктора Орбана лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра сравнивают с президентом Украины Владимиром Зеленским и изображают обоих марионетками.

Также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что лидеры Европейского Союза и власти Украины добиваются смены правительства в Венгрии и открыто поддерживают оппозицию в стране, надеясь на ее победу на парламентских выборах в 2026 году.