Лидеры Европейского Союза и власти Украины добиваются смены правительства в Венгрии и открыто поддерживают оппозицию в стране, надеясь на ее победу на парламентских выборах в 2026 году.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в программе "Час борцов".

По словам министра, в ЕС заинтересованы в том, чтобы в Венгрии появилось "правительство, которое будет обслуживать их интересы, не станет критиковать устремления Брюсселя и будет способствовать его имперскому строительству". По его мнению, заодно с ЕС действует Украина.

"Сегодня одним из важнейших направлений украинской внешней политики является победа партии "Тиса" на парламентских выборах в Венгрии в следующем году. Основные усилия Киева направлены, в частности, на то, чтобы Виктор Орбан не остался на посту премьер-министра Венгрии", - заявил Сийярто.

Он утверждает, что таким образом Украина хочет снять вето Будапешта на вступление в ЕС и начать получать от Венгрии военную помощь.

По убеждению Сийярто, Европа "бесстыдно, открыто и беспринципно" пытается указывать венгерскому народу, кого надо поддержать на следующих выборах.

"Но они поставили не на ту лошадь, потому что в Венгрии это не сработает", - уверен министр.

Вчера Сийярто обвинил Украину в ударе по газопроводу "Дружба" на территории РФ.

Также он активно комментировал ситуацию со смертью этнического венгра на Закарпатье после его избиения сотрудниками ТЦК.