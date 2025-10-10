Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинская разведка вмешивается в общественную жизнь и внутреннюю политику страны.

Эти формулировки он распространил в X и озвучил в интервью Kossuth Radio.

"Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она проникла в страну через проукраинскую партию "Тиса". Они проникли в общественную жизнь и политику, оказывая технологическую помощь своим союзникам, чтобы помочь им прийти к власти", - сказал венгерский премьер.

Украинский МИД через своего спикера ответил на обвинения соседей.

"Эти обвинения стали постоянными, а их абсурдность только растет... Нам очень досадно, что правительство соседней Венгрии, правительство Виктора Орбана нагнетает антиукраинскую истерию, лишенную каких-либо оснований", – заявил в ответ спикер украинского МИД Георгий Тихий.

На этой неделе венгерские издания связали утечку данных из приложения партии TISZA с "украинским следом" разработчиков. Партия Питера Мадьяра это отрицает и говорит о дискредитации. Независимые и оппозиционные медиа также регистрируюи взаимные обвинения сторон. Прямых доказательств "украинского вмешательства" правительство не представило.

Обмен обвинениями усиливает уже давний венгерско-украинский конфликт на фоне вторжения России и споров в ЕС об украинской евроинтеграции. Орбан регулярно критикует поддержку Украины и блокирует решения ЕС, тогда как Киев отвечает на это резкими заявлениями и вызовами венгерского посла.

Ранее стало известно, что Орбан против увеличения финансирования Украины в перспективном бюджете Евросоюза, а также о том, как Украина пытается договориться с Венгрией и Словакией.