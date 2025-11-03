Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил провести расследование кибератаки на главную оппозиционную партию "Тиса", утверждая, что к ней причастны украинцы. Он назвал атаку на мобильное приложение партии "скандалом, всколыхнувшим венгерское общество".

Об этом он заявил в видеообращении на Facebook.

По словам Орбана, при анализе базы данных было установлено, что "в обработке данных принимали участие также лица из Украины".

Отмечается, что он передал поручение спецслужбам "немедленно расследовать обстоятельства дела", ведь "попадание персональных данных венгров в руки украинцев представляет серьезную угрозу национальной безопасности".

Ранее Орбан заявлял, что украинская разведка вмешивается в общественную жизнь и внутреннюю политику Венгрии.

При этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что лидеры Европейского Союза и власти Украины добиваются смены правительства в Венгрии и открыто поддерживают оппозицию в стране, надеясь на ее победу на парламентских выборах в 2026 году.