В ответ на украинскую блокировку Венгрия забанила 12 украинских сайтов новостей, включая ТСН
Венгрия заблокировала 12 украинских новостных порталов в ответ на аналогичные действия Киева.
Об этом сообщил в Фейсбуке глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.
По его словам, Киев заблокировал некоторые венгерские СМИ, "потому что они осмелились критически высказываться о политике санкций против России, о вооруженной поддержке Украины", а также изображают Европейский Союз и НАТО "как раздробленные и не слишком эффективные организации". Однако настоящий грех заблокированных медиа в том, что они писали о влиятельной деятельности фонда Сороса, считает Гуйяш.
"Следуя принципу относительности, Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому в Венгрии их не будет. Не думаю, что многие читают "Украинскую правду" или хотели бы это делать. Однако суверенная страна должна дать пропорциональный ответ на совершенно необоснованную атаку", - написал чиновник.
В списке заблокированных в Венгрии украинских ресурсов значатся сайты ТСН, "Обозреватель", "Украинская правда", НВ, "Громадське" и "Левый берег".
Гуйяш добавил, что из-за вступления Украины в ЕС сообщество станет еще больше разделенным.
Напомним, Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, и Брюссель не может обойти ее вето.
Также на днях в Будапеште весьма резко высказались о Владимире Зеленском.