Венгрия заблокировала 12 украинских новостных порталов в ответ на аналогичные действия Киева.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.

По его словам, Киев заблокировал некоторые венгерские СМИ, "потому что они осмелились критически высказываться о политике санкций против России, о вооруженной поддержке Украины", а также изображают Европейский Союз и НАТО "как раздробленные и не слишком эффективные организации". Однако настоящий грех заблокированных медиа в том, что они писали о влиятельной деятельности фонда Сороса, считает Гуйяш.

"Следуя принципу относительности, Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому в Венгрии их не будет. Не думаю, что многие читают "Украинскую правду" или хотели бы это делать. Однако суверенная страна должна дать пропорциональный ответ на совершенно необоснованную атаку", - написал чиновник.

В списке заблокированных в Венгрии украинских ресурсов значатся сайты ТСН, "Обозреватель", "Украинская правда", НВ, "Громадське" и "Левый берег".

Гуйяш добавил, что из-за вступления Украины в ЕС сообщество станет еще больше разделенным.

Напомним, Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, и Брюссель не может обойти ее вето.

Также на днях в Будапеште весьма резко высказались о Владимире Зеленском.