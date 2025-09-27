В Евросоюзе не могут обойти вето Венгрии, блокирующей начало переговоров о членстве Украины в ЕС.

Об этом сообщает сообщает немецкая государственная медиа-компания Deutsche Welle.

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, переговоры станут теоретически возможны лишь после парламентских выборов в Венгрии в апреле 2026 года, если партия премьера-министра Венгрии Виктора Орбана потеряет власть.

Киев выполнил все необходимые условия, однако Будапешт блокирует открытие первого кластера переговоров.

"Пока способов преодоления вето Венгрии не существует", – отметил собеседник DW, подчеркнув, что решение об открытии переговорных кластеров принимается только единогласно.

По его словам, единственный "реалистичный выход" состоит в том, чтобы завершить всю техническую подготовку заранее, "чтобы, когда Орбан уйдет, мы были готовы быстро двигаться вперед".

Напомним, Будапешт заявляет, что Венгрия против вступления Украины в ЕС из-за языковых запретов и опасений конкуренции со стороны украинских фермеров.

Ранее премьер страны Виктор Орбан сообщил, что большинство венгров высказались против приёма Украины в Евросоюз.