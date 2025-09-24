Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Фото – Фейсбук

Евросоюз примет меры на снижение закупки российской нефти Венгрией и Словакией.

Об этом пишет одна из крупнейших польских газет Rzeczpospolita.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, для того, чтобы заставить Будапешт и Братиславу искать поставщиков вне пределов РФ Брюссель вводит пошлины; поскольку "они остались единственными странами ЕС, таким образом до сих пор финансирующими РФ".

"Венгро-словацкие" тарифы будут введены до конца года, говорится в публикации.

Фон дер Ляйен добавила, что план поэтапного отказа от поставок энергоносителей из РФ до конца 2027 года, что Еврокомиссия представила летом, на прошлой неделе ускорили.

Снимок заголовка на rp.pl

Напомним, Словакия и Венгрия против требований США сократить ввоз энергоресурсов из РФ.

"Мы рискуем нанести серьёзный ущерб нашей промышленности и экономике", – заявили в Братиславе.

"<...> Это напрямую противоречит интересам Венгрии", – заявил Будапешт.

Как мы сообщали, к концу 2026 года Вашингтон хочет заменить поставки газа РФ в Европу энергоресурсами США.

"Как только наступит 1 января 2027-го – российского газа больше не будет", – сказал министр энергетики США Кристофер Райт.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться