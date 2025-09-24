Евросоюз примет меры на снижение закупки российской нефти Венгрией и Словакией.

Об этом пишет одна из крупнейших польских газет Rzeczpospolita.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, для того, чтобы заставить Будапешт и Братиславу искать поставщиков вне пределов РФ Брюссель вводит пошлины; поскольку "они остались единственными странами ЕС, таким образом до сих пор финансирующими РФ".

"Венгро-словацкие" тарифы будут введены до конца года, говорится в публикации.

Фон дер Ляйен добавила, что план поэтапного отказа от поставок энергоносителей из РФ до конца 2027 года, что Еврокомиссия представила летом, на прошлой неделе ускорили.

Напомним, Словакия и Венгрия против требований США сократить ввоз энергоресурсов из РФ.

"Мы рискуем нанести серьёзный ущерб нашей промышленности и экономике", – заявили в Братиславе.

"<...> Это напрямую противоречит интересам Венгрии", – заявил Будапешт.

Как мы сообщали, к концу 2026 года Вашингтон хочет заменить поставки газа РФ в Европу энергоресурсами США.

"Как только наступит 1 января 2027-го – российского газа больше не будет", – сказал министр энергетики США Кристофер Райт.