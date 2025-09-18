Власти Словакии и Венгрии дали понять, что будут противостоять давлению президента США Дональда Трампа, который требует сократить импорт российских нефти и газа, пока ЕС не найдет им альтернативу.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Прежде чем мы сможем взять на себя все обязательства, нам необходимо создать соответствующие условия, иначе мы рискуем серьезно нанести ущерб нашей промышленности и экономике", — заявила министр экономики Словакии Дениса Шакова, отметив, что необходимо сначала создать достаточную инфраструктуру.

По ее словам, она обозначила эту позицию Братиславы в ходе переговоров с министром энергетики США Крисом Райтом в Вене на этой неделе. Министр сообщила, что Райт выразил понимание и отметил, что США должны активизировать энергетические проекты в Европе.

Венгрия тоже будет отвергать инициативы ЕС, угрожающие безопасности ее поставок энергоносителей, заявил министр правительства Гергей Гульяш.

"Когда это напрямую противоречит интересам Венгрии, например, в вопросах закупок энергоносителей, мы наложим вето", — пообещал Гулиаш.

Ранее в Венгрии уже заявляли, что не намерены отказываться от импорта российской нефти в обозримом будущем из-за отсутствия жизнеспособных альтернатив.

В свою очередь глава Еврокомиссии после переговоров с Трампом предлагает странам - членам ЕС ускорить отказ от российских нефти и газа.