Европа не откажется полностью от российских нефти и газа, что президент США Дональд Трамп выставил своим условием введения жестких санкций против РФ. А значит и введение этих санкций малореально.

Об этом сообщает New York Times.

По информации издания, условие для Европы "почти наверняка не будет выполнено".

"О чём известно г-ну Трампу и его советникам. Крупнейшими европейскими покупателями российской нефти являются две страны с авторитарными лидерами, которыми г-н Трамп восхищается, Венгрия и Турция, и они вряд ли остановятся. Большинство других европейских стран значительно сократили импорт российской нефти. Однако некоторые из них всё ещё зависят от российского природного газа", - говорится в статье.

Ранее западные СМИ писали, что требования Трампа к странам НАТО о пошлинах против покупателей российской нефти могут осложнить давление на российского лидера Владимира Путина.

Напомним, американский президент также заявлял о готовности ввести санкции против РФ, если страны НАТО сделают то же самое.

