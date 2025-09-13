В рамках подготовки к зиме Украина уже получила около 400 млн кубометров американского сжиженного газа (LNG).

Об этом сообщили в "Нафтогазе".

Как выяснилось, поставки осуществлялись в партнёрстве с польской компанией ORLEN через два терминала — в Свиноуйсьце (Польша) и Клайпеде (Литва).

Всего к середине сентября для Украины законтрактовано порядка 450 млн кубометров американского LNG.

"Одним из ключевых источников поставок на сегодня для нас является американский сжиженный газ. Этот проект мы реализуем в партнерстве с польским государственным концерном ORLEN. Это позволяет нам не только диверсифицировать поставки газа, но и усилить наше стратегическое сотрудничество", – заявил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на 31 августа запасы газа в Украине составили 6,5 млрд кубометров "свободного" газа, что значительно меньше показателя 2024 года.

Согласно статистическим и оперативным данным, в начале прошлого отопительного сезона общий объём запасов превышал 13 млрд кубометров, из которых более 8,2 млрд приходились на "свободные" резервы, доступные для оперативного использования.

Напомним, что власти Украины решают проблему нехватки средств на закупку газа для отопительного сезона преимущественно за счет новых долгов — новых кредитов. Причем берут их не только у международных финансовых организаций, но и у внутренних украинских кредиторов, что провоцирует дополнительные риски для курса гривны.