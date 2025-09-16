Венгрия не намерена отказываться от импорта российской нефти в обозримом будущем из-за отсутствия жизнеспособных альтернатив.

Об этом заявил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока по итогам переговоров в Брюсселе.

По его словам, США к этой позиции Будапешта относятся с большим пониманием, нежели Брюссель, передает издание Euractiv.

Бока утверждает, что Трамп учитывает "особое положение [не имеющих выхода к морю] Венгрии и Словакии", которые являются основными покупателями российской нефти в ЕС.

Напомним, что Трамп призывает ЕС отказаться от импорта российской нефти, а также ввести пошлины против Китая и Индии за покупку российских энергоносителей, выставляя это условием усиления санкций против РФ.

В свою очередь Европа считает такие условия Трампа неприемлемыми.

Кроме того, западная пресса сообщила, что Евросоюз не представит 19-й пакет санкций против России в среду, 17 сентября. Вопрос сняли с повестки Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе. Причиной стало то, что президент США Дональд Трамп и сам Евросоюз сосредоточились на давлении на Словакию и Венгрию, требуя сократить их зависимость от российской нефти.