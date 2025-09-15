Власти Венгрии надеются, что угрозы президента США Дональда Трампа касательно пошлин в отношении Китая ни к чему не приведут.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Послание Трампа ставит идеологического союзника президента США Виктора Орбана в особенно сложное положение. Венгерский лидер усилил ставки на импорт российских энергоносителей после полномасштабного вторжения Москвы в Украину и пользуется временным освобождением от уплаты ЕС, в частности, на импорт нефти. Венгрия также сделала ставку на китайские инвестиции, особенно в автомобильный сектор и сектор аккумуляторов, что делает поддержку Орбаном новых пошлин ЕС на Китай весьма сомнительной", – пишет издание.

Напомним, Трамп созванивался с главами стран "Большой семерки" и предлагал им ввести пошлины против Китая и Индии.

Ранее мы писали, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал Трампа единственным, кто может вернуть мир в Центральную Европу.

